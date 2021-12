Covid, Figliuolo: dal 16 dicembre via ai vaccini per i bambini tra i 5 e gli 11 anni (Di giovedì 2 dicembre 2021) La struttura commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di altre 1,5milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 2 dicembre 2021) La struttura commissariale ha programmato la distribuzione adi altre 1,5milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer

