“Con Ida Platano voglio provarci”. UeD, la dichiarazione in studio. E Tina esplode: “Buffone, vali zero” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alta tensione a ‘Uomini e Donne’ anche nella puntata di giovedì 2 dicembre. E ancora una volta è Tina Cipollari a esplodere di rabbia davanti a tutto lo studio. Come ben sapete, non riesce proprio a tenersi tutto per sé ed ha esternato il suo pensiero in maniera durissima contro un volto del dating show di Maria De Filippi. Parole che sono comunque state condivise anche da buona parte del pubblico, anche se ce n’è un’altra che invece non è proprio d’accordo con l’opinionista. Nella precedente puntata del programma, Tina Cipollari aveva invece attaccato Gianni Sperti: “Sei poco imparziale con Isabella, stai andando dalla parte di Armando pur di attaccare Isabella”. Un vero e proprio caos in studio, visto che la Cipollari ha voluto far intendere che lui sia sempre andato contro Armando, ma adesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alta tensione a ‘Uomini e Donne’ anche nella puntata di giovedì 2 dicembre. E ancora una volta èCipollari are di rabbia davanti a tutto lo. Come ben sapete, non riesce proprio a tenersi tutto per sé ed ha esternato il suo pensiero in maniera durissima contro un volto del dating show di Maria De Filippi. Parole che sono comunque state condivise anche da buona parte del pubblico, anche se ce n’è un’altra che invece non è proprio d’accordo con l’opinionista. Nella precedente puntata del programma,Cipollari aveva invece attaccato Gianni Sperti: “Sei poco imparziale con Isabella, stai andando dalla parte di Armando pur di attaccare Isabella”. Un vero e proprio caos in, visto che la Cipollari ha voluto far intendere che lui sia sempre andato contro Armando, ma adesso ...

