Codogno | le suore sventano il colpo di una banda di ladri Nella cassaforte il messaggio | «Cambiate vita»

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 dicembre 2021) «Siamo su Scherzi a parte?». È probabile sia stata questa la domanda che unadi scassinatori si è fatta dopo un gran lavoro con il flessibile per cercare di aprire lanel convento didell’Istituto figlie dell’oratorio di. Laè entrata nel convento l’1 dicembre, mentre leerano impegnatepreghiera serale. Una volta terminato il lavoro di fino con il macchinario, isi sono ritrovati con un pugno di mosche in mano.nessun gioiello o oggetto di valore, ma solo un biglietto. «! È ora…». L’idea, neanche a dirlo, è delle stesseche, di comune accordo, hanno escogitato la burla per dare ...