Chi è e quanto guadagna Giulio Basoccu | il Re del Bisturi?

Prende il via oggi, giovedì 2 dicembre, la terza stagione di "Re del Bisturi", il programma in onda su Real Time. Ogni giovedì alle 23 il professor Giulio Basoccu proporrà nuove storie, con protagonisti pazienti di ogni tipo che si rivolgeranno allo specialista per cercare di migliorare il proprio fisico. Una serie che piace molto al pubblico perché mette in evidenza i travagli interiori dei pazienti, che vedono la possibilità di "rinascita" proprio grazie a Giulio Basoccu: non a caso, il professore viene visto un po' come il "dottor Nowzaradan di casa nostra". Giulio Basoccu, originario di Roma, ha alle spalle ben 30 anni di esperienza: si è laureato nel 1993 con lode e sei anni dopo si è anche specializzato con il massimo dei voti, prima di intraprendere una ...

