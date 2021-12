Cagliari, Godin e Faragò parzialmente in gruppo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Cagliari - Seduta pomeridiana per il Cagliari che, al centro sportivo di Assemini, prosegue la propria marcia di avvicinamento in vista della gara di lunedì sera contro il Torino. Agli ordini di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 dicembre 2021)- Seduta pomeridiana per ilche, al centro sportivo di Assemini, prosegue la propria marcia di avvicinamento in vista della gara di lunedì sera contro il Torino. Agli ordini di ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, Godin e Faragò parzialmente in gruppo: Seduta pomerdiana per i rossoblù in vista della gara con il Torino… - MarcoLai_23 : @ItalianHawker Il Bologna: pesca Tomiyasu e Theate Il Cagliari: diamo una barca di soldi a Godín - ilLamecus : @MischiGiordano Vogliamo parlare di Giulini? 8 anni nel Cda Inter, oggi ha quote di proprietà dell'Inter e del Cagl… - bahisanalizcom : ?? Cagliari'de kaleci Cragno, stoperler Godin ve Walukiewicz ile forvet Diego Farias kadroda yok. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Cagliari; a Verona senza Cragno e Godin Il portiere sta per diventare papà e resta in Sardegna -