Britney Spears è tornata «libera»: festeggia i suoi 40 anni con un viaggio col fidanzato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Britney Spears dopo quasi 14 anni è libera. E per festeggiare la sua libertà riconquistata, dopo le battaglie legali al padre, e il suo 40esimo compleanno ha deciso di partire in viaggio con il suo futuro marito. Un gesto semplice, quasi banale, ma che per molto tempo non ha potuto compiere. Britney Spears è volata via dalla California, senza dover chiedere il permesso a nessuno. Nemmeno a quel padre che le ha imposto la custodia legale per più di 13 anni. Il suo primo compleanno in libertà dopo tantissimi anni, è un evento da festeggiare. E come se non con il suo futuro marito? Di fianco a lei, sul jet privato c'è Sam Asghari che le ha riservato tre bellissime sorprese: un mazzo enorme di rose, una ...

