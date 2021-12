Ballando, Mietta: «Non mi sono vaccinata per paura, ero reduce da uno choc anafilattico. Dalla Lucarelli domanda legittima» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mietta “Non ho mai detto che il Covid non esiste e non sono contraria al vaccino“. Mietta ritorna così sul caso della propria mancata vaccinazione che aveva tenuto banco a Ballando con le Stelle 2021. Ma ora, dopo le polemiche, le accuse e le precisazioni, con un atteggiamento diverso. Meno sulla difensiva. “La domanda di Selvaggia Lucarelli era legittima“, ha commentato la cantante a FqMagazine, fornendo la propria versione dei fatti e assolvendo la giurata che le aveva chiesto in diretta se fosse o meno vaccinata. “Ripercorrendo quello che mi è successo non sono stata attaccata da Selvaggia, che ha fatto la sua domanda legittima, ma dai leoni da tastiera e non solo. Ero in una stanzina da sola, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 2 dicembre 2021)“Non ho mai detto che il Covid non esiste e noncontraria al vaccino“.ritorna così sul caso della propria mancata vaccinazione che aveva tenuto banco acon le Stelle 2021. Ma ora, dopo le polemiche, le accuse e le precisazioni, con un atteggiamento diverso. Meno sulla difensiva. “Ladi Selvaggiaera“, ha commentato la cantante a FqMagazine, fornendo la propria versione dei fatti e assolvendo la giurata che le aveva chiesto in diretta se fosse o meno. “Ripercorrendo quello che mi è successo nonstata attaccata da Selvaggia, che ha fatto la sua, ma dai leoni da tastiera e non solo. Ero in una stanzina da sola, ...

Advertising

tuttopuntotv : Ballando con le stelle, Mietta torna a parlare del vaccino: “Mi ha turbato parecchio” #ballandoconlestelle - RadioDueLaghi : Mietta, dopo l'esperienza in chiaroscuro a Ballando con le Stelle, ha rilasciato un’intervista a FQMagazine, toglie… - ilgiornale : 'Non ero serena'. #Mietta torna sulla polemica relativa al suo mancato #vaccino, dopo la domanda di… - blogtivvu : Mietta svela perché non si è vaccinata: attacchi di panico, Selvaggia Lucarelli e possibile vincitore di Ballando… - Emanuel95917662 : @GiulySenesi @Ballando_Rai @mietta_official @MaykelFonts76 Mietta non è novax, non ha potuto effettuare il vaccino… -