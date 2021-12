Atalanta macchina da gol, quasi 100 in un anno: in Europa meglio solo il Bayern (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con le quattro reti segnate nell’ultimo turno al Venezia, la Dea si è avvicinata sensibilmente all’obiettivo quota 100 gol nell’anno solare 2021. In questi dodici mesi solo il Bayern Monaco è riuscito a realizzare più reti della squadra di Gasperini all’interno di uno dei cinque principali campionati di calcio europei. Ecco la top 20 in base ai dati di Opta: ROMA: 61 gol fatti in campionato nel 2021 WEST HAM: 63 gol fatti in campionato nel 2021 MANCHESTER UNITED: 63 gol fatti in campionato nel 2021 LAZIO: 64 gol fatti in campionato nel 2021 EINTRACHT FRANCOFORTE: 64 gol fatti in campionato nel 2021 ATLETICO MADRID: 66 gol fatti in campionato nel 2021 MONACO: 68 gol fatti in campionato nel 2021 LIONE: 69 gol fatti in campionato nel 2021 LIVERPOOL: 70 gol fatti in campionato nel 2021 JUVENTUS: 72 gol fatti in campionato nel 2021 MILAN: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con le quattro reti segnate nell’ultimo turno al Venezia, la Dea si è avvicinata sensibilmente all’obiettivo quota 100 gol nell’solare 2021. In questi dodici mesiilMonaco è riuscito a realizzare più reti della squadra di Gasperini all’interno di uno dei cinque principali campionati di calcio europei. Ecco la top 20 in base ai dati di Opta: ROMA: 61 gol fatti in campionato nel 2021 WEST HAM: 63 gol fatti in campionato nel 2021 MANCHESTER UNITED: 63 gol fatti in campionato nel 2021 LAZIO: 64 gol fatti in campionato nel 2021 EINTRACHT FRANCOFORTE: 64 gol fatti in campionato nel 2021 ATLETICO MADRID: 66 gol fatti in campionato nel 2021 MONACO: 68 gol fatti in campionato nel 2021 LIONE: 69 gol fatti in campionato nel 2021 LIVERPOOL: 70 gol fatti in campionato nel 2021 JUVENTUS: 72 gol fatti in campionato nel 2021 MILAN: ...

