Alec Baldwin | la prima intervista in tv | «Non ho premuto il grilletto» E il giallo continua

(Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ ancorasulla tragedia sul film Rust, con, sul cui set alcune settimane fa un colpo di pistola colpì a morte la direttrice della fotografia. Nella suain tv dopo la tragedia, sulla Abc, l’attoreha detto di non aver maiildella pistola che ha ucciso la donna sul set. «Ilnon è stato, non punterei mai una pistola contro qualcuno», ha affermato l’attore che in un’anticipazione dell’appare devastato e scosso da quanto accaduto. «Ilnon è stato», dice l’attore nell’(che sarà trasmessa questa sera su Abc News) con George ...

L'attoreha finalmente parlato degli eventi successi sul set del western Rust lo scorso 21 ottobre ' Sogno costantemente quello che è successo quel maledetto giorno '.ha parlato per ...passato quasi un mese e mezzo dal tragico incidente che ha sconvolto il set del film western Rust : lo scorso 21 ottobre, infatti, l attorestava impugnando una pistola di scena quando è partito un colpo che ha colpito e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza . Le indagini sono ...Alec Baldwin ringrazia pubblicamente la moglie Hilaria per il supporto e il sostegno dimostrato dopo la tragedia sul set di Rust.In mezzo a tutto ciò, l'attore ha rilasciato nelle scorse ore la sua prima intervista ufficiale, data in esclusiva al network americano Abc. Soprattutto Baldwin ha sottolineato di non aver mai premuto ...