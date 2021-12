“Tutto il mio folle amore”, i versi di Modugno con Claudio Santamaria stasera in prima tv (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Non ho mai sentito, Che un cuore, un cuore affranto, Si cura,L’unico e Tutto il mio folle amore, Lo soffia il cielo..” Cantava così l’amore intenso e incondizionato Domenico Modugno, in quel 45 giri del ’68. Un mandolino accompagna il testo della canzone “Che cosa sono le nuvole?“, scritto da Pasolini ed incluso nel film a episodi “Capriccio all’italiana“, girato da Pier Paolo e recitato anche da Domenico; con Totò e Ninetto Davoli nella parte di due miserabili marionette specializzate nell’interpretare l’Otello di Shakespeare. L’ultima interpretazione del principe Antonio De Curtis, mentre il netturbino, l’immondezzaio Caronte, altri non era che Modugno. E il verso di quella canzone dà il titolo a “Tutto il mio folle amore” di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Non ho mai sentito, Che un cuore, un cuore affranto, Si cura,L’unico eil mio, Lo soffia il cielo..” Cantava così l’intenso e incondizionato Domenico, in quel 45 giri del ’68. Un mandolino accompagna il testo della canzone “Che cosa sono le nuvole?“, scritto da Pasolini ed incluso nel film a episodi “Capriccio all’italiana“, girato da Pier Paolo e recitato anche da Domenico; con Totò e Ninetto Davoli nella parte di due miserabili marionette specializzate nell’interpretare l’Otello di Shakespeare. L’ultima interpretazione del principe Antonio De Curtis, mentre il netturbino, l’immondezzaio Caronte, altri non era che. E il verso di quella canzone dà il titolo a “il mio” di ...

Advertising

CatalfoNunzia : Approvato in commissione Finanze al Senato il mio emendamento al decreto Fiscale per permettere agli invalidi parzi… - AmorosoOF : Domani alle 18 in esclusiva sul mio profilo Tik Tok sarà disponibile il live streaming della presentazione di alcun… - pfmajorino : Oggi con @bartolopietro1 e @brandobenifei partiamo per la #Polonia, per vedere con i nostri occhi cosa accade sul c… - Enrico886 : @DissidentePer @ladyonorato Ok su tutto ma escluderei di contare su 'allenze' a mio avviso inesistenti.. - Silvia_Fancy : @LaEle010282 @robimanga_ Una volta serkan disse a eda non levare la mano sul mio cuore se mi sei accanto insieme po… -