Toto Wolff: “Visto dove siamo? Siamo stati praticamente perfetti…” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una lotta al titolo sempre più serrata quella tra Mercedes e Red Bull. Quando mancano due gare alla fine del Mondiale 2021 di Formula Uno, Lewis Hamilton e Max Verstappen posseggono un vantaggio minimo tra di loro e le sorti di questo campionato sono, ancora, appese ad in filo. È stato Toto Wolff, team principal della scuderia stellata, a parlare dell’ultimo periodo e di come il lavoro, che definisce perfetto, sia stato determinante per giungere in corsa per l’allora iridato a Jeddah. Le parole di Toto Wolff sulla lotta al titolo di Formula Uno Ecco cosa ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff, nelle parole riportate dal quotidiano sportivo Tuttosport: “Il fatto di esserci per entrambi i campionati dà un’idea della nostra resilienza, basti vedere dov’eravamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una lotta al titolo sempre più serrata quella tra Mercedes e Red Bull. Quando mancano due gare alla fine del Mondiale 2021 di Formula Uno, Lewis Hamilton e Max Verstappen posseggono un vantaggio minimo tra di loro e le sorti di questo campionato sono, ancora, appese ad in filo. È stato, team principal della scuderia stellata, a parlare dell’ultimo periodo e di come il lavoro, che definisce perfetto, sia stato determinante per giungere in corsa per l’allora iridato a Jeddah. Le parole disulla lotta al titolo di Formula Uno Ecco cosa ha detto il team principal della Mercedes,, nelle parole riportate dal quotidiano sportivo Tuttosport: “Il fatto di esserci per entrambi i campionati dà un’idea della nostra resilienza, basti vedere dov’eravamo ...

Advertising

alexcobra11 : @kravotz @alei1004 Ho voglia di guidare, ho grinta e piacere nella guida. Adesso chiamo Toto Wolff e gli chiedo se… - m4rkrenton : toto wolff io ti devo insegnare il concetto di gufata perché se domenica vedo lewis dnf ti vengo a cercare in austr… - DiLuzioAlessio : RT @automotorinews: ??? #F1, Toto #Wolff suona la carica per la #Mercedes ??? 'Il terreno di scontro non permette margini d’errore e questo… - automotorinews : ??? #F1, Toto #Wolff suona la carica per la #Mercedes ??? 'Il terreno di scontro non permette margini d’errore e qu… - bestemmiedigigi : buongiorno a tutti stamattina ho visto questo video ma mentre lo guardavo il mio cervello non riusciva non fare l'a… -