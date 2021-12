Serie A, oggi si completa la 15a giornata. Il programma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si conclude oggi la 15a giornata di Serie A, con le sfide tra Torino-Empoli e Lazio-Udinese. Questo il programma: MARTEDÌ 30 NOVEMBRE Atalanta-Venezia 4-0 Fiorentina-Sampdoria 3-1 Hellas Verona-Cagliari 0-0 Salernitana-Juventus 0-2 MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE Bologna-Roma 1-0 Inter-Spezia 2-0 Genoa-Milan 0-3 Sassuolo-Napoli 2-2 GIOVEDÌ 2 DICEMBRE Torino-Empoli alle 18:30 Lazio-Udinese alle 20:45 FOTO: Twitter Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si concludela 15adiA, con le sfide tra Torino-Empoli e Lazio-Udinese. Questo il: MARTEDÌ 30 NOVEMBRE Atalanta-Venezia 4-0 Fiorentina-Sampdoria 3-1 Hellas Verona-Cagliari 0-0 Salernitana-Juventus 0-2 MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE Bologna-Roma 1-0 Inter-Spezia 2-0 Genoa-Milan 0-3 Sassuolo-Napoli 2-2 GIOVEDÌ 2 DICEMBRE Torino-Empoli alle 18:30 Lazio-Udinese alle 20:45 FOTO: Twitter Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ladyonorato : Da oggi pubblicherò una serie di interviste a chi ha sperimentato effetti avversi dopo l’inoculo dei farmaci mrna o… - Gazzetta_it : Dalla Serie C alla B spagnola e francese: dove sono i 42 giocatori del caso plusvalenze - SkySport : Procura di Torino nomina consulente per analisi bilanci Juventus #SkySport #SkySerieA #Juventus - Marc_OTSS : RT @reportrai3: Non è la prima volta che si accendono i riflettori sulle plusvalenze delle società di Serie A. Prima della Juventus, erano… - BlackJack_1984 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: “Devo inventarmi una squadra per giocare sabato. Meno male che ho cambiato Mancini. Brava #ASRoma, oggi ha… -