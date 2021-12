Semplificazione amministrativa, approvato dalla Regione lo schema di regolamento (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La giunta regionale ha approvato lo schema di “regolamento di Semplificazione e di riduzione degli oneri della burocrazia a sostegno della iniziativa economica, del terziario, e dell’efficienza dei servizi alla persona”, atto significativo in tema di Semplificazione amministrativa e sburocratizzazione. “Tale atto della giunta regionale rende più efficiente e certo il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione” ha commentato l’assessore alla Semplificazione amministrativa Felice Casucci. Questa ulteriore fase di Semplificazione registra un significativo abbattimento dei tempi procedimentali pari a 255 giorni per la Direzione generale Politiche Sociali, 180 giorni per la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La giunta regionale halodi “die di riduzione degli oneri della burocrazia a sostegno della iniziativa economica, del terziario, e dell’efficienza dei servizi alla persona”, atto significativo in tema die sburocratizzazione. “Tale atto della giunta regionale rende più efficiente e certo il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione” ha commentato l’assessore allaFelice Casucci. Questa ulteriore fase diregistra un significativo abbattimento dei tempi procedimentali pari a 255 giorni per la Direzione generale Politiche Sociali, 180 giorni per la ...

anteprima24 : ** Semplificazione amministrativa, approvato dalla ##Regione lo #Schema di #Regolamento ** - irpiniatimes1 : SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. LA REGIONE APPROVA SCHEMA DI REGOLAMENTO PER ABBATTERE I TEMPI PROCEDIMENTALI - EmilianoVerga : RT @camcom_milomb: In primo luogo, un continuo e progressivo investimento nella digitalizzazione dei servizi pubblici, come chiave per la s… - camcom_milomb : In primo luogo, un continuo e progressivo investimento nella digitalizzazione dei servizi pubblici, come chiave per… -