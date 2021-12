Peng Shuai, la Wta sospende i tornei di tennis in Cina: si aspetta un’indagine sulla violenza sessuale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua a far discutere e preoccupare il caso della tennista cinese Peng Shuai, a lungo assente dalla scena pubblica dopo aver postato e poi rimosso sul suo account Weibo (il Twitter cinese) un’accusa di violenza sessuale nei confronti dell’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli, uno dei leader politici più potenti della Cina dal 2013 al 2018. Per l’atleta di 35 anni, ex numero uno al mondo di doppio, si è mossa la comunità internazionale. A partire dai social network sui quali è rimbalzato per giorni l’hashtag #WhereIsPengShuai fino alle richieste di chiarimenti da parte dell’Onu e della Casa Bianca. Ora la Wta (Women’s tennis association), l’associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua a far discutere e preoccupare il caso dellata cinese, a lungo assente dalla scena pubblica dopo aver postato e poi rimosso sul suo account Weibo (il Twitter cinese) un’accusa dinei confronti dell’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli, uno dei leader politici più potenti delladal 2013 al 2018. Per l’atleta di 35 anni, ex numero uno al mondo di doppio, si è mossa la comunità internazionale. A partire dai social network sui quali è rimbalzato per giorni l’hashtag #WhereIsfino alle richieste di chiarimenti da parte dell’Onu e della Casa Bianca. Ora la Wta (Women’sassociation), l’associazione che riunisce le giocatrici professioniste didi tutto il ...

