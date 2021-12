Naufragio in Nigeria, almeno 29 vittime: in gran parte sono bambini (Di mercoledì 1 dicembre 2021) almeno 29 persone sono morte, la maggior parte delle quali bambini, e 13 risultano disperse in un Naufragio avvenuto nella notte sul fiume Niger, in Nigeria. 'Abbiamo trovato 29 cadaveri e abbiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021)29 personemorte, la maggiordelle quali, e 13 risultano disperse in unavvenuto nella notte sul fiume Niger, in. 'Abbiamo trovato 29 cadaveri e abbiamo ...

