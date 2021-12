Mondiali 2022 in Qatar, il comitato organizzatore: “Gay benvenuti ma evitino affetto in pubblico” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Joshua John Cavallo (terzino dell’Adelaide United e giocatore della nazionale australiana) dopo aver fatto coming out ha dichiarato che avrebbe timore di giocare ai Mondiali 2022 in Qatar: “Sono sincero, avrei paura a giocare nello stato del Golfo“. Oggi il direttore esecutivo del comitato organizzatore dei Mondiali 2022, Nasser Al Khater, ha risposto alle dichiarazioni del calciatore. Nel lungo comunicato l’uomo assicura che nel suo paese i gay sono i benvenuti, a patto che evitino manifestazioni d’affetto. Giustamente le parole di Nasser hanno già alzato un enorme polverone. Gli organizzatori del Mondiale in Qatar prendono posizione nei confronti di Joshua Cavallo, il primo calciatore professionista ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Joshua John Cavallo (terzino dell’Adelaide United e giocatore della nazionale australiana) dopo aver fatto coming out ha dichiarato che avrebbe timore di giocare aiin: “Sono sincero, avrei paura a giocare nello stato del Golfo“. Oggi il direttore esecutivo deldei, Nasser Al Khater, ha risposto alle dichiarazioni del calciatore. Nel lungo comunicato l’uomo assicura che nel suo paese i gay sono i, a patto chemanifestazioni d’. Giustamente le parole di Nasser hanno già alzato un enorme polverone. Gli organizzatori del Mondiale inprendono posizione nei confronti di Joshua Cavallo, il primo calciatore professionista ...

