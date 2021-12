Mercato italiano - Continua l' emorragia di immatricolazioni | -24 | 6% a novembre

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ildell'auto non frena la sua caduta neanche a, ma non mancano lievi segnali di miglioramento. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, lo scorso mese lesi sono attestate su 104.478 unità, il 24,6% in meno rispetto al pari periodo dell'anno scorso. La causa è sempre legata alla scarsa disponibilità di prodotto causata dalla crisi dei chip. Tuttavia, anche grazie ai pochi incentivi messi a disposizione dal governo, non mancano segnali di leggera ripresa rispetto al mese di ottobre quando le registrazioni sono state pari a 101.015 unità e il calo era stata decisamente più profondo (-35,7%).

Advertising

franzrusso : #NetAppPA2021 Salvatore Mari @NetApp_Italia introduce l'ultima parte della giornata dedicata dedicata al Canale, i… - ErmeteTrism77 : RT @riconquistareIT: Con l’adesione all’Unione Europea l’Italia ha stracciato la sua Costituzione ed è diventata meno di una regione, un pe… - FilippoAstone : #ProjectInformatica rafforza la sua posizione sul mercato italiano con l'acquisizione di #Converge. Con questa oper… - Miniver841 : RT @FedericaFlajani: @BelpietroTweet @a_meluzzi comunque saranno 8 milioni di 'clienti' in meno... evidentemente il mercato italiano non ne… - G_coricciati : RT @riconquistareIT: Con l’adesione all’Unione Europea l’Italia ha stracciato la sua Costituzione ed è diventata meno di una regione, un pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato italiano

autobusweb

... primo produttoredi cartoncino ricavato da materiale riciclato e gruppo quotato su ... Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Reno de Medici acquistate sulnei giorni 16 e 17 ...... proprio per la difficoltà nel stabilire un parametro chiaro che assegni un valore diai ...elenco di società ? riportato oggi da Tuttosport ? si trovano club del massimo campionato, ...Va beh, siamo sopravvissuti al ciclone Brexit, che sembrava dovesse spazzare via le borse (ricordo titoli che in preapertura prezzavano -40%) passerà anche questa, per chi ha liquidità magari ci sarà ...Ciao Grande Tutto bene grazie. Ho cambiato lavoro e ho poco tempo per postare, ma Ti/Vi seguo sempre……silente Grafici aggiornati a sabato scorso Un caro saluto anche al mitico ...