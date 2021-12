Manovra | Unterberger Aut | ' da Draghi ascolto per esigenze nostri territori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic (Adnkronos) - A"abbiamo fatto le richieste che riguardano i. Lui ci ha ascoltato su quello che per iè importante. Lo abbiamo anche ringraziato per la campagna vaccinale, il green pass sul lavoro e i test non gratuiti è quello che fa la differenza con l'Austria e la Germania". Lo ha detto Julia, presidente del gruppo delle Autonomie del Senato, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier sulla. Come esempi delle richieste per ilaha parlato della questione dei contributi per l'assegno unico "che in Sud Tirolo diamo già" e del problema della carenza di medici.