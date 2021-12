L’Inter vince: Inzaghi al terzo successo consecutivo. La Roma perde partita e tre titolari (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Inter si prepara alla Roma vincendo e portando pressione su Milan e Napoli. Mourinho si prepara alla sfida da ex con una sconfitta che mina alle ambizioni da quarto posto dei giallorossi. Dopo i successi contro Napoli e Venezia, L’Inter vince tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dall’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Contro lo Spezia arriva un successo per 2-0 grazie alle reti di Gagliardini e di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Correa e Lautaro provano ad abbattere il muro dello Spezia con le conclusioni dal limite senza successo. Non bastano nemmeno le giocate dalla corsia mancina di Perisic per poter scardinare la difesa dei liguri. La giocata decisiva arriva al 36? del primo tempo, dalla corsia destra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021)si prepara allando e portando pressione su Milan e Napoli. Mourinho si prepara alla sfida da ex con una sconfitta che mina alle ambizioni da quarto posto dei giallorossi. Dopo i successi contro Napoli e Venezia,tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dall’arrivo di Simonesulla panchina nerazzurra. Contro lo Spezia arriva unper 2-0 grazie alle reti di Gagliardini e di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Correa e Lautaro provano ad abbattere il muro dello Spezia con le conclusioni dal limite senza. Non bastano nemmeno le giocate dalla corsia mancina di Perisic per poter scardinare la difesa dei liguri. La giocata decisiva arriva al 36? del primo tempo, dalla corsia destra ...

