Infortunio Kjaer: il difensore del Milan esce in barella. Le ultime (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Infortunio Kjaer: le condizioni fisiche del difensore del Milan, uscito in barella durante il match contro il Genoa Ansia in casa Milan per le condizioni fisiche di Simon Kjaer, uscito nei primi minuti del match contro il Genoa. Il difensore rossonero dopo uno scontro di gioco, è rimasto a terra per un problema al ginocchio, i compagni hanno chiesto subito il cambio, con il danese che è stato costretto poi a lasciare il campo in barella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

