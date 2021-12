Il Napoli spreca; da 2-0 a 2-2 Espulso Spalletti Tris Milan | Ibra e doppio Messias

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilasfalta il Genoa 3-0 e riscatta le due sconfitte consecutive con Fiorentina e Sassuolo. Partita senza problemi per i rossoneri, che la sbloccano al 10? con il solito. Il radarriva al 45? con Junior, che trova anche la sua prima doppietta in rossonero nella ripresa, fissando il punteggio sul 3-0. Da valutare le condizioni di Kjaer, uscito dopo 5? per un problema ad un ginocchio. Ilsupera di nuovo l’Inter al secondo posto, portandosi a – 1 dal. Ilfatica a Reggio Emilia con il Sassuolo, facendosi rimontare dal 2-0 a 2-2. Dopo il primo tempo chiusosi sullo 0-0, nella ripresa, in pochi minuti, i campani sembrano indirizzare la gara. Prima con un grandissimo gol di Fabian Ruiz al 51?, al quale ha fatto seguito un bel gol di ...

di Fabio Belli)ZIELINSKI! Inizia il match tra Sassuolo e. Giocata di tacco di Berardi su Frattesi, quest'ultimo prova l'apertura ma la sfera termina fuori. Berardi in mezzo per Traorè, ...56 - Krunicuna buona chance calciando fuori da buona posizione col destro. 52 - Ekuban si ... La squadra di Pioli è andata KO contro Fiorentina e Sassuolo, finendo a - 3 dalcapolista e ...