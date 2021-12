I volti e i nomi delle vittime uccise dal killer 15enne nella scuola in Michigan

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tate Myre, Madyson Baldwin e Hana St. Juliana. Sono questi idei tre studenti uccisisparatoria avvenuta in unasuperiore del, negli Stati Uniti. Altre otto persone, tra cui un insegnante, sono rimaste ferite. Come riportano i media americani, il presuntoè un ragazzo di 15 anni, già fermato dalla polizia, il cui nome non è stato reso noto. La sparatoria è avvenutamattinata del 30 novembreOxford High School di Oxford, in un sobborgo a nord di Detroit. 32 Vi raccomandiamo... Funerale con supereroi per Jacob, ucciso a 6 anni da un 14enne in una sparatoria. La scelta dei genitori Una miriade di supereoi si sono stretti attorno ...

Non conosciamo i loro, non abbiamo mai visto i loroe non sapremo mai chi sono. Quello che importa è che la giustizia, messa in moto dalle loro denunce, abbia fatto il suo corso. Greta ...