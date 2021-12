DAZN | Juve-Atalanta sfida più vista del weekend

Advertising

juventusfc : ?? Stadio Arechi #SalernitanaJuve LIVE alle 20:45 su @DAZN_IT ?? - juventusfc : In campo. FORZA ???? #SalernitanaJuve LIVE alle 20:45 su @DAZN_IT: - juventusfc : Da dove guardate #JuveAtalanta fra 15 minuti? LIVE su @DAZN_IT - - cosimosimone2 : RT @Gimax38: Ma al gol della #Juve i cronisti di #Dazn sono svenuti?!? Silenzio tombale, pensavo fosse partito l'audio della tv. Avanti con… - alabianca3 : RT @mike_fusco: Ma che cazzo di telecronaca è @DAZN_IT ?!? Segna la Juve sembra un funerale, non se ne accorgono nemmeno, Ambrosini 'Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Juve

Per la precisione, questi sono i 42 trasferimenti che riguardano la, sul totale dei 62 'attenzionati', che comprendono anche il napoletano Osimhen. Guarda tutta la Serie A TIM su. Attiva ...Camoranesi a©LaPresse - La 'tua' Juventus riuscirà almeno a qualificarsi per la Champions? 'Il percorso lungo, però visto l'atteggiamento della squadra penso che troverà molte difficoltà a ...Prima la Juventus, poi il Napoli: in due partite la Lazio ha incassato sei gol e ha portato a casa zero punti. Per chi vede il bicchiere mezzo pieno, giudicare l'operato di una ...Anche il quattordicesimo turno di Serie A su DAZN supera i 7 milioni di ascoltatori. Il match più seguito è stato ...