Covid, Bassetti: problema Omicron inizialmente sovradimensionato (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sulla variante Omicron, 'mi pare che abbiamo sostanzialmente ridimensionato un problema che fino a qualche giorno fa sembrava la fine del mondo'. Lo afferma Matteo Bassetti, direttore del reparto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sulla variante, 'mi pare che abbiamo sostanzialmente ridimensionato unche fino a qualche giorno fa sembrava la fine del mondo'. Lo afferma Matteo, direttore del reparto ...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti: “Quarta dose vaccino a 12 mesi dalla terza”. - GiovanniToti : Ecco l’equipe del @SanMartino_Ge, coordinata dal professor Bassetti, che stamattina ha trattato con anticorpi monoc… - ansia_tw : Povero Bassetti, non ne azzecca una. Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavoratori - MediasetTgcom24 : Covid, Bassetti: problema Omicron inizialmente sovradimensionato #matteobassetti - AnimaCogens : @didimanonegra @AzzurraBarbuto Carissimo! Non mi hai ancora commentato questa notizia, come mai? Gli fanno la terza… -