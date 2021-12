Covid-19, nel Lazio 2500 ricoveri in meno rispetto a un anno fa. D’Amato: “Merito dei vaccini” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio su 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (+385), sono 8 i decessi (-2), 696 i ricoverati (-12), 96 le terapie intensive (-1) e +938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 901”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il dato odierno dei positivi è leggermente inferiore a quello del 1° dicembre di un anno fa, ma con oltre 2.500 ricoveri in meno 256 terapie intensive in meno, 68 mila cittadini in meno in isolamento domiciliare e 56 decessi in meno. Questo per effetto dei vaccini. Da oggi superata la quota delle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma – “Oggi nelsu 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (+385), sono 8 i decessi (-2), 696 i ricoverati (-12), 96 le terapie intensive (-1) e +938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 901”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio. “Il dato odierno dei positivi è leggermente inferiore a quello del 1° dicembre di unfa, ma con oltre 2.500in256 terapie intensive in, 68 mila cittadini inin isolamento domiciliare e 56 decessi in. Questo per effetto dei. Da oggi superata la quota delle ...

