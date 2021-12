Coppa Davis, Serbia-Kazakista 1-1: Novak Djokovic pareggia i conti, sconfitto Bublik in due set (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tutto come da pronostico. A Madrid il quarto di finale di Coppa Davis 2021 tra Serbia e Kazakistan è ora in parità. Dopo la sconfitta di Miomir Kecmanovic contro Mikhail Kukushkin, è arrivata la risposta del n.1 del mondo Novak Djokovic. Il campione nativo di Belgrado ha sconfitto il n.1 kazako Alexander Bublik (n.36 ATP) consentendo alla compagine balcanica di riportarsi in linea di galleggiamento. Un match sempre nelle mani di Djokovic che ha sfruttato al meglio i bassi del suo avversario per far calare il sipario senza sussulti o preoccupazioni. Spetterà quindi al match di doppio stabilire chi tra le due compagini sarà la prossima avversaria della Croazia in semifinale. Nel primo set Nole fa capire che in risposta è centrato: due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tutto come da pronostico. A Madrid il quarto di finale di2021 tran è ora in parità. Dopo la sconfitta di Miomir Kecmanovic contro Mikhail Kukushkin, è arrivata la risposta del n.1 del mondo. Il campione nativo di Belgrado hail n.1 kazako Alexander(n.36 ATP) consentendo alla compagine balcanica di riportarsi in linea di galleggiamento. Un match sempre nelle mani diche ha sfruttato al meglio i bassi del suo avversario per far calare il sipario senza sussulti o preoccupazioni. Spetterà quindi al match di doppio stabilire chi tra le due compagini sarà la prossima avversaria della Croazia in semifinale. Nel primo set Nole fa capire che in risposta è centrato: due ...

