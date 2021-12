Cedono i muscoli di un Napoli meno brillante e più orizzontale | da 2-0 a 2-2 a Sassuolo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) È andata come l’anno scorso, ma a ruoli invertiti. Ilha avuto anche la partita in pugno (sul 2-0, non prima), è stato avanti di due gol ma ilnon ha rubato nulla. La squadra di casa ha pagato a caro prezzo un’amnesia di dieci minuti a inizio ripresa. Dopodiché è tornato a giocare in modo intelligente. Mentre nelhanno ceduto idel capitano (Insigne) del vicecapitano (Koulibaly) e quelli di Fabian. Sono usciti tutti e tre per infortunio. Va aggiunto il malanno muscolare ad Anguissa ed altri sparsi qua e là. Poteva andare anche peggio, visto che in pieno recupero è stato annullato il 3-2 deldi Defrel per fallo di Berardi su Rrahmani impegnato nella diabolica costruzione da dietro. Il fallo c’era. Pochi secondi prima, Spalletti è stato espulso dopo il pareggio del ...