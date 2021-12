Caso Juve: due indagati si avvalgono della facoltà di non rispondere (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Gli ex dirigenti della Juventus Marco Re, convocato dai pm per oggi, e Stefano Bertola, che risultano tra i sei indagati dalla procura di Torino nell’inchiesta sul Caso plusvalenze, hanno annunciato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere e non si presenteranno per il momento dai magistrati per l’interrogatorio. Lo ha annunciato il loro legale Luigi Chiappero. “Si tratta di questioni tecniche – ha spiegato Chiappero a LaPresse – Per rispondere bisogna avere le carte da visionare”. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno sentito come persone informate dei fatti l’attuale amministratore delegato della Juve Maurizio Arrivabene e il direttore generale Federico Cherubini. Oltre a Re e Bertola sono ... Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Gli ex dirigentintus Marco Re, convocato dai pm per oggi, e Stefano Bertola, che risultano tra i seidalla procura di Torino nell’inchiesta sulplusvalenze, hanno annunciato di volersi avvaleredi none non si presenteranno per il momento dai magistrati per l’interrogatorio. Lo ha annunciato il loro legale Luigi Chiappero. “Si tratta di questioni tecniche – ha spiegato Chiappero a LaPresse – Perbisogna avere le carte da visionare”. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno sentito come persone informate dei fatti l’attuale amministratore delegatoMaurizio Arrivabene e il direttore generale Federico Cherubini. Oltre a Re e Bertola sono ...

