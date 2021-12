Calciomercato Fiorentina | c’è l’accordo con Ikonè | i dettagli

Advertising

DiMarzio : #Fiorentina, #Ikoné del #Lille sempre più vicino #Calciomercato - Gazzetta_it : Juve, 50 milioni subito alla Fiorentina per avere Vlahovic a gennaio #calciomercato - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Svanberg affonda la Roma: il Bologna vince 1-0 e aggancia #Fiorentina e #Juve in zona Conference League #BolognaRoma https:/… - DanyRoss70 : RT @DiMarzio: #Fiorentina, #Ikoné del #Lille sempre più vicino #Calciomercato - violanews : Si dirada la nebbia sul quinto esterno da regalare a Italiano a gennaio! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina

.it seguirà la partita in tempo reale. Formazioni ufficiali Genoa - MilanGENOA (3 - 5 -... CLASSIFICA Serie A: Napoli* 35, Inter 34, Milan* 32, Atalanta 31, Roma 25,24, Juventus ....it seguirà la sfida in tempo reale. Formazioni ufficiali Sassuolo - NapoliSASSUOLO (4 ... CLASSIFICA Serie A: Napoli* 35, Inter 34, Milan* 32, Atalanta 31, Roma 25,24, Juventus ...La Fiorentina e Jonathan Ikoné sono sempre più vicini. La trattativa tra la società viola e il Lille va avanti, ma ancora non è totalmente chiusa nei dettagli. La situazione.I rossoneri ripartono dopo le sconfitte con Fiorentina e Sassuolo e in classifica accorciano sul Napoli che ha pareggiato a Reggio Emilia ...