Bloccata la metro rossa di Milano: persona non autorizzata cammina in galleria (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La linea rossa della metro di Milano si è Bloccata nel tratto tra Villa San Giovanni e Palestro. La circolazione è stata sospesa dopo che è stata trovata una persona non autorizzata a camminare in galleria. Sospesa la circolazione della metropolitana nel tratto tra Villa San Giovanni e Palestro, sulla linea rossa. Secondo quanto riferito in una nota Atm, i treni sono fermi dalle 7.30 di questa mattina a causa di una persona non autorizzata trovata a camminare in galleria: sono stati allertati tutti i soccorsi e prese le adeguate precauzioni. L’azienda trasporti di Milano (Atm) ha messo a disposizione bus sostitutivi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La lineadelladisi ènel tratto tra Villa San Giovanni e Palestro. La circolazione è stata sospesa dopo che è stata trovata unanonre in. Sospesa la circolazione dellapolitana nel tratto tra Villa San Giovanni e Palestro, sulla linea. Secondo quanto riferito in una nota Atm, i treni sono fermi dalle 7.30 di questa mattina a causa di unanontrovata are in: sono stati allertati tutti i soccorsi e prese le adeguate precauzioni. L’azienda trasporti di(Atm) ha messo a disposizione bus sostitutivi e ...

