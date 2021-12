Alessia Marcuzzi confessa: “Il posto più strano in cui ho fatto l’amore? In aereo” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “posto più strano dove hai fatto l’amore?”. La domanda a bruciapelo di un follower non ferma certo Alessia Marcuzzi che in una serie di botta e risposta con i fan parla di tutto. Alla domanda “intima” risponde con l’icona di un aereo che disegna con il suo fumo un bel cuoricino. E lascia così tutti senza fiato a pensare: chissà quando è successo, con chi e durante quale volo. La fantasia… vola! Solo pochi giorni fa la conduttrice tv aveva lasciato senza parole gli ammiratori quando aveva mostrato i vibratori che tiene nel cassetto. “Alessia mi fai vedere dove tieni tutti i tuoi meravigliosi collant” chiede un fan invadente. Alessia apre i cassetti e dice: “Ora tu mi devi spiegare che cosa ci fai? Già ho aperto il cassetto e ho ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “piùdove hai?”. La domanda a bruciapelo di un follower non ferma certoche in una serie di botta e risposta con i fan parla di tutto. Alla domanda “intima” risponde con l’icona di unche disegna con il suo fumo un bel cuoricino. E lascia così tutti senza fiato a pensare: chissà quando è successo, con chi e durante quale volo. La fantasia… vola! Solo pochi giorni fa la conduttrice tv aveva lasciato senza parole gli ammiratori quando aveva mostrato i vibratori che tiene nel cassetto. “mi fai vedere dove tieni tutti i tuoi meravigliosi collant” chiede un fan invadente.apre i cassetti e dice: “Ora tu mi devi spiegare che cosa ci fai? Già ho aperto il cassetto e ho ...

