1 Dicembre 1996: il primo rigore parato da Buffon in A (Di mercoledì 1 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM Para tutto, anche il rigore. Poi si arrende a Bierhoff Accadeva esattamente 25 anni fa. Il primo rigore parato in A da Gianluigi Buffon, quel ragazzone non ancora 19enne salito agli onori delle cronache appena una stagione prima. Sarebbe stato l’inizio di una lunghissima serie, peraltro non ancora conclusa e destinata a prolungarsi, si spera. L’ennesimo anno della Juventus di Lippi, campione d’Europa e del mondo, destinata a conquistare lo Scudetto numero 24 in quel quinquennio magico. Quel giorno il Parma di Ancelotti affrontava l’Udinese di Zaccheroni, in una sfida tra due delle compagini che saranno le rivelazioni degli anni ’90. Una sfida vissuta con intensità dal numero 1 di Carrara, vivace in porta e infuriato dopo il rigore calciato da Bierhoff. Quel ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM Para tutto, anche il. Poi si arrende a Bierhoff Accadeva esattamente 25 anni fa. Ilin A da Gianluigi, quel ragazzone non ancora 19enne salito agli onori delle cronache appena una stagione prima. Sarebbe stato l’inizio di una lunghissima serie, peraltro non ancora conclusa e destinata a prolungarsi, si spera. L’ennesimo anno della Juventus di Lippi, campione d’Europa e del mondo, destinata a conquistare lo Scudetto numero 24 in quel quinquennio magico. Quel giorno il Parma di Ancelotti affrontava l’Udinese di Zaccheroni, in una sfida tra due delle compagini che saranno le rivelazioni degli anni ’90. Una sfida vissuta con intensità dal numero 1 di Carrara, vivace in porta e infuriato dopo ilcalciato da Bierhoff. Quel ...

Advertising

Fra55oni : Nostalgia del #MotorShow di Bologna? ?? Ecco le #Forti #FG01 affidate a #VittorioZoboli e #GiovanniLavaggi nel dice… - sportli26181512 : Buffon, 25 anni di storia dal dischetto del rigore: Buffon, 25 anni di storia dal dischetto del rigore Il 1° dicemb… - fmiazzi : - sasy_1996 : RT @Fraforciniti: Per capire da che parte stanno: per entrare al Colosseo e al Foro Romano, grandiosi musei a cielo aperto, serve GP, e dal… - No_Miele : @Amo_Abbracci Ci eravamo rotti di stare lontani... Dal 1996 al 2004 eh bastaaah! Così puff sposarsi via! Presto ch… -