Stati Uniti, strage in un liceo dei Michigan: 3 morti e 6 feriti. A sparare è stato un ragazzo di 15 anni (Di martedì 30 novembre 2021) Il primo bilancio è di tre morti e sei feriti. A sparare è stato un ragazzo di 15 anni. Sono queste le uniche informazioni riportate dai media statunitensi sulla sparatoria avvenuta alla Oxford High School di Oxford nel Michigan. La città in cui è avvenuta la strage si trova a Nord di Detroit. L'ufficio dello sceriffo della contea di Oakland ha precisato che fra i feriti c'è anche un'insegnante. Il ragazzo per sparare avrebbe usato una pistola. Le autorità al momento pensano che il ragazzo abbia agito da solo. Non è stato ancora chiarito il movente. I motivi dietro al gesto folle del ragazzo non sono ancora chiari, le indagini in corso della polizia ...

