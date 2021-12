"Per il Colle elezione a grande maggioranza o governo cadrà", dice Letta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - Non guarda ai sondaggi che danno il Partito democratico in crescita, ma ai temi dell'attualità politica. Dall'elezione del prossimo Presidente della Repubblica al referendum sulla cannabis alla legge sul suicidio assistito. Enrico Letta, intervenuto in serata a CartaBianca, esclude – come in giornata aveva fatto anche il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte - che il suo partito possa appoggiare la candidatura di Silvio Berlusconi per il Colle e prevede che l'elezione del successore di Sergio Mattarella sarà a larga maggioranza. “Non potrà che essere così, altrimenti – chiarisce – il governo cadrebbe immediatamente dopo”. Sul nome del candidato, ribadisce, c'è tempo, prima si deve approvare la legge di Bilancio. Su Rai Tre l'ex premier parla anche del referendum sulla ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - Non guarda ai sondaggi che danno il Partito democratico in crescita, ma ai temi dell'attualità politica. Dall'del prossimo Presidente della Repubblica al referendum sulla cannabis alla legge sul suicidio assistito. Enrico Letta, intervenuto in serata a CartaBianca, esclude – come in giornata aveva fatto anche il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte - che il suo partito possa appoggiare la candidatura di Silvio Berlusconi per ile prevede che l'del successore di Sergio Mattarella sarà a larga. “Non potrà che essere così, altrimenti – chiarisce – ilcadrebbe immediatamente dopo”. Sul nome del candidato, ribadisce, c'è tempo, prima si deve approvare la legge di Bilancio. Su Rai Tre l'ex premier parla anche del referendum sulla ...

Advertising

fattoquotidiano : Il mercato dei peones per l'ascesa al Colle: vi ricordate chi è Berlusconi? Sul Fatto di domani lo speciale con la… - fattoquotidiano : Si parla di B. al Colle come se fosse normale. Domani il Fatto lancia una petizione per dire “no” e raccontare ogni… - ladyonorato : Il Colle detta la linea ai nuovi giudici. Chiede “rigore” e non “arbitrio”. Suona vagamente intimidatorio, ma sicur… - IlConteIT : La cosa grave è che pensano che il #Quirinale sia 'roba di #Berlusconi', come se gli spettasse di diritto. No, car… - ggiordanengo : RT @NatangeloM: L'elegante ritrosia - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #quirinale #colle #draghi #mattarella #berl… -