Farmacie | al via campagna ' farmaco sospeso' in aiuto dei bambini'

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Entri in farmacia e fai del bene ai più piccoli. Grazie al progetto 'In Farmacia per i bambini - farmaco sospeso' dal primo dicembre al 7 gennaio prossimo è possibile donare farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. Questa importante campagna di solidarietà nasce nell'ambito dell'iniziativa nazionale 'In Farmacia per i bambini', realizzata dalla Fondazione Francesca Rava - Nph Italia Onlus insieme al Network Kpmg e dedicata, tutto l'anno, alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di medicinali e prodotti baby-care per i minori più fragili. La campagna è stata sposata dal network di Farmacie Apoteca Natura: ogni farmacia aderente a partire dal primo

