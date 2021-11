Concorso ASL, 18 posti a tempo indeterminato: qual è il profilo ricercato e come presentare domanda (Di martedì 30 novembre 2021) Nuovo bando di Concorso per 18 posti a tempo indeterminato presso l’Asl Città di Torino. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12/11/2021. Il profilo professionale ricercato è quello di Dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Concorso Asl: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del Concorso o in disciplina riconosciuta equipollente dalle vigenti disposizioni o in disciplina riconosciuta affine; iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi; idoneità fisica; godimento dei diritti civili e politici; non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 novembre 2021) Nuovo bando diper 18presso l’Asl Città di Torino. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12/11/2021. Ilprofessionaleè quello di Dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.Asl: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto delo in disciplina riconosciuta equipollente dalle vigenti disposizioni o in disciplina riconosciuta affine; iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi; idoneità fisica; godimento dei diritti civili e politici; non ...

