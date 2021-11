Buon Natale? Meglio buone feste Ecco le Linee guida Ue per una comunicazione inclusiva

(Di martedì 30 novembre 2021)» che «». Via ogni riferimento di genere. Mai presumere l'orientamento sessuale di una persona. Non rivolgersi alla platea con il classico «signore e signori». L’...

CottarelliCPI : Il documento preparato dallo staff della Commissaria maltese (di cui nessuno aveva mai sentito parlare prima) sul… - SilviaCostaEU : A chi nella #Commissione EU invita a augurare”buone feste”e non”buon #Natale “ricordo che questa festa celebra la n… - Angelamaggio75 : @Jacks_Thinker @Peter58179918 @mariamarilucen Quanto siete aggressivi? Hai riletto i tuoi commenti? La prima sei st… - iostoconCRISTO : RT @kattolikamente: Ave Maria e Buon Natale! E la Commissione Europea vada al diavolo. - satireggiando : RT @Sputnink_: Buon Natale, bambinello! Luca Garonzi #Polonia #Bielorussia #UE #Europa #migranti #sputnink #inchiostroresistente #30nove… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon Natale

Meglio "buone feste" che "". Via ogni riferimento di genere. Mai presumere l'orientamento sessuale di una persona. Non rivolgersi alla platea con il classico "signore e signori". L'Unione ...Il cielo è a vostro favore, soprattuto per i preparativi di. Bene l'amore e la passione. ...di Branko cliccando QUI L'oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina " CLICCA QUI SAGITTARIO "...Ecco che allora al posto di “Buon Natale” vanno augurate “buone feste”. Il ‘periodo natalizio’ deve essere sostituito con ‘periodo delle vacanze’. “Serve essere sensibili al fatto che le persone ...La Commissione Ue ha consigliato di augurare "Buone Feste" invece di "Buon Natale". Ma per quale motivo è arrivata questa richiesta? Scopriamolo insie ...