Obbligo vaccinale o sospensione | arriva la sentenza per i sanitari no-vax

Advertising

GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI 4-12, ANCORA UN SABATO DI PROTESTA ???? Lui è sempre in piazza da luglio ed È VACCINATO. Questa foto per… - fanpage : Secondo #ConorMcGregor l'obbligo vaccinale è 'un crimine di guerra' - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Marylu58121349 : RT @SADIComic: Protestare cattivi premia AUSTRALIA-Lo stato di Victoria rimuove l’obbligo vaccinale a causa di forti tensioni sociali… - HodajahL : RT @Pietro_Otto: AUSTRALIA-Lo stato di Victoria rimuove l'obbligo vaccinale a causa di forti tensioni sociali - eVenti Avversi https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale

Per il resto, le regole restano quelle consuete compreso l'mascherina anche all'aperto per ... Intanto prosegue la campagna, con la terza dose somministrata, entro il 31 dicembre, a 25 ...Basta quello base, tranne che per tutti quei lavoratori pubblici per i quali è previsto l', ovvero il personale sanitario e delle Rsa e, dal 15 dicembre, anche il personale ...Solo per alcuni lavoratori pubblici è previsto l’obbligo vaccinale: personale sanitario e delle Rsa e, dal 15 dicembre, anche personale scolastico, forze di polizia, militari. Negozi ...Scatta da oggi, in tutta Italia, l'obbligo del Super Green Pass. Il certificato verde "rafforzato" - ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta ...