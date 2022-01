Prysmian | maxi - commessa per parco eolico offshore | la più alta mai assegnata negli Usa

(Di venerdì 5 novembre 2021) Milano -Group , leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni , si èaggiudicato lapiù elevata maiStati Uniti per un sistema ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prysmian maxi

IL GIORNO

... delle mosse della Banca centrale cinese sui tassi e dello stallo in Usa sulpiano sociale e ... Continua la corsa(+1,7%) ieri tra i pochi in controtendenza grazie ai contratti per due ...Una parte del mondo tech cinese è penalizzato dalla notizia dellamulta da 1,34 miliardi di ... RIMBALZA DIASORIN, SALESono state pochissime le blue chips a chiudere in terreno positivo. ...