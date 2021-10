Vaccini | Draghi ringrazia i cittadini “responsabili” | “In Ue 4 adulti su 5 hanno fatto almeno una dose Ora incrementarli per i Paesi fragili”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Durante le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo, Marioha tirato le somme dell’andamento della campagna vaccinale. “Dopo un avvio stentato la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati soddisfacenti, quasi quattrosu cinqueavutouna– ha detto parlando al Senato – E in Italia la campagna procede più spedita della media europea. L’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevutounae l’81% è completamente vaccinata”. Un risultato possibile, ha detto quindi il presidente del Consiglio facendo scattare l’applauso in Aula, anche grazie a medici e infermieri. “Voglio inoltrere tutti ichescelto di vaccinarsi – ha ...

Il contenuto del Dpb in vista della stesura definitiva della prima manovraCosì si legge nel ... Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per ie ...Il Consiglio, spiega'riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili, ...Draghi ha poi spiegato che "in Italia, la campagna procede più spedita della media europea. A oggi, l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente ...La domanda di energia aumenta, le scorte diminuiscono e i prezzi salgono. Così, sinteticamente, gli italiani si trovano in bolletta un forte rincaro. Il premier Mario Draghi, nel corso delle comunicaz ...