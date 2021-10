Travolto e ucciso dall'auto appena parcheggiata su una rampa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vernio (Prato), 20 ottobre 2021 - Travolto e ucciso dall' auto appena parcheggiata che improvvisamente si sfrena su una rampa ripida: è successo a Vernio, in provincia di Prato. La vittima è un 76enne ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vernio (Prato), 20 ottobre 2021 -che improvvisamente si sfrena su unaripida: è successo a Vernio, in provincia di Prato. La vittima è un 76enne ...

Advertising

controradio : Anziano travolto e ucciso da auto che aveva parcheggiato senza freno a mano - Giacinto_Bruno : Incidente su via Anagnina, travolto e ucciso da auto pirata. Morto 37enne - infoitinterno : Incidente su via Anagnina, travolto e ucciso da auto pirata. Morto 37enne - bizcommunityit : Incidente su via Anagnina, attraversa la strada con i fratelli: travolto e ucciso da auto pirata. Morto 36enne - romasulweb : Incidente su via Anagnina, attraversa la strada con i fratelli: travolto e ucciso da auto pirata. Morto 36enne -