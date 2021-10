Trapianto rene di un maiale sull' uomo | successo per lo storico esperimento | nessun rigetto

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildi unè stato per la prima volta conin un essere umano. Lo straordinario risultato, ottenuto dalla New York University Langone Health, come riportano i media, potrebbe aprire ...

Secondo la United Network for Organ Sharing, negli Stati Uniti quasi 107.000 persone sono attualmente in attesa didi organi, di cui oltre 90.000 in attesa di un. In quest'ultimo caso ...Una procedura che potrebbe aprire le porte a nuovi interventi e compensare la terribile carenza di organi umani per il. outstream Ilha resistito per 54 ore e, secondo quanto riferisce ...A ricevere l’organo è stata una donna tenuta in vita artificialmente con segni di disfunzione renale, la cui famiglia ha acconsentito all’esperimento ...L'operazione è avvenuta nell'ambito di un esperimento che ha visto coinvolti una donna celebralmente morta cui è stato trapiantato un rene di un maiale che ha resistito per 54 ore ...