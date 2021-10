Task-force lupo: nuovo strumento operativo per allevatori toscani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nasce in Toscana la “Task force lupo”. Si chiama così lo strumento di coordinamento costituito sotto la direzione della vicepresidenza della Regione che sarà punto di riferimento per gli allevatori della Toscana con l’obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire e gestire le varie tematiche attinenti agli attacchi di lupi ai greggi. Lo stabilisce la delibera approvata dalla giunta che istituisce di fatto una “bussola” che servirà, oltre alla prevenzione, agli allevatori colpiti da attacchi di lupi, fornendo informazioni circa le varie possibilità di beneficiare di risarcimenti e gli specifici finanziamenti per le aziende che svolgono attività di allevamento. La Task force aiuterà gli allevatori a ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nasce in Toscana la “”. Si chiama così lodi coordinamento costituito sotto la direzione della vicepresidenza della Regione che sarà punto di riferimento per glidella Toscana con l’obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire e gestire le varie tematiche attinenti agli attacchi di lupi ai greggi. Lo stabilisce la delibera approvata dalla giunta che istituisce di fatto una “bussola” che servirà, oltre alla prevenzione, aglicolpiti da attacchi di lupi, fornendo informazioni circa le varie possibilità di beneficiare di risarcimenti e gli specifici finanziamenti per le aziende che svolgono attività di allevamento. Laaiuterà glia ...

