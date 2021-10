Sky UK | Fonseca è il candidato principale per allenare il Newcastle

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pauloin queste ore è diventato ila sedere sulla panchina deldopo l’esonero di Steve Bruce. Lo riporta Sky Sports, che ribadisce come la separazione con l’ormai ex tecnico è a causa dei risultati negativi, l’ultimo la sconfitta interna per 2-3 contro il Tottenham. Ilnon ha ancora centrato una vittoria ed è penultimo in classifica con tre pareggi e cinque sconfitte e nelle scorse settimane è stato rilevato dalla nuova proprietà araba. L'articolo ilNapolista.

