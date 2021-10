Senhit: una petizione per Eurovision 2022 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un fan lancia una petizione per portare Senhit all’Eurovision Song Contest 2022. Senhit: cosa dice la petizione? Dipendesse dai fan, Senhit avrebbe già un biglietto per il prossimo Eurovision. La Freaky Queen ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan europei e italiani con la sua Adrenalina. E siccome la prossima edizione dell’evento si terrà in Italia, a Torino, i fan credono che la cantante non possa proprio mancare. Ma come fare perché il sogno di rivederla sul palco più importante d’Europa si realizzi? È presto detto: una petizione su Change.org, piattaforma on-line gratuita di campagne sociali. “L’Eurovision è uno, se non il più grande evento musicale SULLA TERRA!” scrive l’attore della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un fan lancia unaper portareall’Song Contest: cosa dice la? Dipendesse dai fan,avrebbe già un biglietto per il prossimo. La Freaky Queen ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan europei e italiani con la sua Adrenalina. E siccome la prossima edizione dell’evento si terrà in Italia, a Torino, i fan credono che la cantante non possa proprio mancare. Ma come fare perché il sogno di rivederla sul palco più importante d’Europa si realizzi? È presto detto: unasu Change.org, piattaforma on-line gratuita di campagne sociali. “L’è uno, se non il più grande evento musicale SULLA TERRA!” scrive l’attore della ...

