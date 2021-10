Sci alpino, le favorite della Coppa del Mondo. Vlhova e Shiffrin in pole, le azzurre e le svizzere se la giocano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutte contro Petra Vlhova. Da sabato in quel di Soelden la slovacca mette in palio quella sfera di cristallo vinta al termine della scorsa stagione. La nativa di Liptovsky si presenta al cancelletto di partenza ancora tra le favorite assolute, anche se la rivoluzione del calendario non le dà più grandi vantaggi e la obbliga ad ottenere molti più punti in velocità e a sbagliare il meno possibile nelle sue amate discipline tecniche. La principale rivale di Vlhova è Mikaela Shiffrin. In una speciale griglia di partenza stile Formula 1, in prima fila ci sono senza alcun dubbio la slovacca e l’americana. Proprio quest’ultima riparte dopo due anni un po’ complicati anche per le drammatiche vicende famigliari e ha sicuramente voglia di tornare a dominare. Se sta bene è assolutamente la candidata numero uno, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutte contro Petra. Da sabato in quel di Soelden la slovacca mette in palio quella sfera di cristallo vinta al terminescorsa stagione. La nativa di Liptovsky si presenta al cancelletto di partenza ancora tra leassolute, anche se la rivoluzione del calendario non le dà più grandi vantaggi e la obbliga ad ottenere molti più punti in velocità e a sbagliare il meno possibile nelle sue amate discipline tecniche. La principale rivale diè Mikaela. In una speciale griglia di partenza stile Formula 1, in prima fila ci sono senza alcun dubbio la slovacca e l’americana. Proprio quest’ultima riparte dopo due anni un po’ complicati anche per le drammatiche vicende famigliari e ha sicuramente voglia di tornare a dominare. Se sta bene è assolutamente la candidata numero uno, ...

