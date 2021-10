Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2021: programma, orari e diretta tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv del Gigante di Soelden valido per la Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di sci alpino. Dal ghiacciaio del Rettenbach prende ufficialmente il via la nuova stagione per gli atleti dello sci. Le prime a scendere in pista saranno le donne, impegnate sabato 23 ottobre dalle ore 10 nella prima delle trentasette gare in programma e dei nove giganti previsti. Le gare verranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai Sport ed Eurosport e in streaming attraverso le piattaforme Rai Play (Rai Sport), Eurosport Player e DAZN (Eurosport). Sabato 23 ottobre: Ore 10.00 – Prima manche Ore 13.15 – Seconda manche SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il, glie latv deldivalido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Dal ghiacciaio del Rettenbach prende ufficialmente il via la nuova stagione per gli atleti dello sci. Le prime a scendere in pista saranno le donne, impegnate sabato 23 ottobre dalle ore 10 nella prima delle trentasette gare ine dei nove giganti previsti. Le gare verranno trasmesse intv sui canali Rai Sport ed Eurosport e in streaming attraverso le piattaforme Rai Play (Rai Sport), Eurosport Player e DAZN (Eurosport). Sabato 23 ottobre: Ore 10.00 – Prima manche Ore 13.15 – Seconda manche SportFace.

Advertising

MirkovicRN : RT @Gazzetta_it: Shiffrin, Vlhova e Gut: quante regine in gigante sulla strada delle azzurre #scialpino - Gazzetta_it : Shiffrin, Vlhova e Gut: quante regine in gigante sulla strada delle azzurre #scialpino - OA_Sport : #SCIALPINO Federica Brignone è pronta per una nuova sfida: a Soelden per dar conferma delle belle sensazioni in all… - Gazzetta_it : Sci, Coppa del Mondo, Brignone sabato nel gigante di Soelden - OA_Sport : #SCIALPINO Marta Bassino a caccia di conferme: sulle nevi di Soelden si ricomincia tra le porte larghe. L'azzurra v… -