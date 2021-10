Salerno | Comune chiuso ai giornalisti | insorge l’opposizione

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Portone aperto, ma accesso sbarrato anche questa mattina a palazzo di città adove per il secondo giorno consecutivo è stato impedito l’ingresso agli esterni, senza una motivazione, compreso iincalza con Michele Sarno, consigliere comunale di Fratelli d’Italia che definisce “intollerabile l’atteggiamento del sindaco Vincenzo Napoli che continua ad impedire l’accesso alda parte dei, per il secondo giorno consecutivo e senza alcuna spiegazione” . Michele Sarno ha lanciato un appello ai colleghi. “Fino a quando sarà impedito l’accesso aiinvito tutti i colleghi consiglieri a manifestare solidarietà, non accedendo al Palazzo perché questa non può e non deve essere ...

Advertising

LaCittaSalerno : +++ IL CASO +++ Comune di Salerno, anche oggi porte chiuse ai giornalisti: conferenze al bar LEGGI QUI -->… - corrmezzogiorno : #Napoli Comune ancora chiuso ai cronisti E la conferenza stampa si fa al bar - tvoggi : ROBERTO CELANO: “PORTE CHIUSE AL COMUNE DI SALERNO. ALTRO CHE CASA DI VETRO” Altro che casa di vetro. Nonostante la… - CarocciaPaolo : Il comune di #Salerno è blindato: propongo di ingaggiare agenti in borghese della #Lamorgese per verificare il moto… - salernonotizie : Salerno, 200 lavoratori coop rischiano il posto: sit-in di protesta, ignorati dal Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Comune

... piazza San Lorenzo, via Monteverdi, via Carlo. Redazione Condividi Ambiente , Motori , TREZZANO SUL NAVIGLIO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA,, FACEBOOK. INCIDENTI Rho. Il ...... il principale referente del sistema, Vittorio Zoccola si trova in carcere mentre restano ai domiciliari anche l'ex assessore alle politiche sociali deldiNino Savastano e il ...Il ‘Sistema Salerno’ su La7: Massimo Giletti parla dello scandalo che ha travolto il Comune. Si parlerà anche del sistema Salerno nella prossima puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti. Sistema Sa ...Stampa Amara sorpresa quella di vedersi chiuse le porte del Palazzo Municipale, irrispettosamente, per la presentazione di un evento che debutta in città, una rassegna musicale che nulla ha a che ved ...