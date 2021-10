Polonia: Draghi, fermissimo sostegno alla Commissione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Fermo, fermissimo sostegno alla Commissione europea nell'azione che sta facendo. La Commissione sta reagendo con fermezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Fermo,europea nell'azione che sta facendo. Lasta reagendo con fermezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nella sua replica al ...

Ultime Notizie dalla rete : Polonia Draghi Polonia: Draghi, fermissimo sostegno alla Commissione "Fermo, fermissimo sostegno alla Commissione europea nell'azione che sta facendo. La Commissione sta reagendo con fermezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica al Senato, sottolineando che fra i temi europei c'è quello che riguarda "come si affronta la sfida all'integrità europea che viene dalle sentenze di corti costituzionali ...

Draghi, Italia prima in Ue per vaccinazioni. Al Consiglio caso Polonia in primo piano Parte così Mario Draghi in audizione al Senato prima del Consiglio europeo di domani e venerdì. "L'Italia, nelle vaccinazioni è stata la più spedita in Europ" dice il premier complimentandosi. "A ...

Covid, Draghi: “Curva sotto controllo grazie alla responsabilità dei cittadini” Aumento del prezzo del gas, vaccini, migranti ma anche l’affaire “polexit”. Sono diversi i temi trattati dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della replica in Senato dopo le comunicazio ...

