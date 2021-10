Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quando una coppia sa prendersi in giro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Lui millantava ricchezze». «Lei ha abboccato». È l'ultimo battibecco in diretta tv tra il conduttore e la moglie. Un'ulteriore dimostrazione che conferma un amore solido (e ironico) Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Lui millantava ricchezze». «Lei ha abboccato». È l'ultimo battibecco in diretta tv tra il conduttore e la moglie. Un'ulteriore dimostrazione che conferma un amore solido (e ironico)

Advertising

zazoomblog : Paolo Bonolis Replica Piccato Alla Moglie Sonia Bruganelli! - #Paolo #Bonolis #Replica #Piccato - davidemaggio : Paolo Bonolis risponde alla moglie Sonia Bruganelli: «Millantavo ricchezze? Per ogni pesce c’è l’esca giusta» - BaritaliaNews : Sonia Bruganelli senza freni su Paolo Bonolis: «Mio marito è come …” - ParliamoDiNews : Paolo Bonolis replica in maniera perfetta ad una frecciatina che gli aveva tirato (ironicamente) sua moglie *… - PasqualeMarro : #PaoloBonolis secca replica: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta…” -